Calma: non è ancora fatta per De Ligt. Il nostro Marcello Chirico commenta la trattativa più calda di questo fine giugno in esclusiva per IlBianconero.com. Dalla Continassa, infatt, prosegue la caccia al difensore olandese: tra possibili rilanci e la voglia di Paratici di portare a casa un super giocatore, nel mezzo resiste il gioco di Raiola e la richiesta di una super commissione. Chirico non ha dubbi: 'Finalmente, Mino ci ha fatto un piacere!'. Guarda il video per scoprire le ultime notizie su De Ligt alla Juventus. Lo trovi qui in basso!