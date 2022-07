De Ligt se ne va al Bayern Monaco. Lo sospettavamo, lo immaginavamo, e così è stato. Sul giocatore, che dire... Non va via solo per soldi, per guadagnare di più, ma anche per ambizioni personali, perché non ritiene questa Juve una squadra vincente, mentre il Bayern gli permette di ambire a titoli più prestigiosi, a partire dalla Champions League. Mi dispiace perché è un giocatore giovane, che può ancora migliorare.

Poteva fare di più? Sì, ma ricordiamoci con chi ha giocato... Con una Juve più forte ha vinto subito lo scudetto, ma non ha avuto la possibilità di giocare con continuità accanto a Chiellini, da cui avrebbe sicuramente imparato. Lo chiamano "pallavolista"? Se fosse tale non si sarebbe mosso il Bayern Monaco! E la Juve non ci ha rimesso, come qualcuno vuole far credere. Ma ora, per il sostituto?



Tutto il commento del direttore editoriale Marcello Chirico nel video qui sotto.