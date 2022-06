Ero e rimango dell'idea che non è stata una genialata portare in discussione al termine della stagione il rinnovo di Matthijs De Ligt. Bisognava farlo prima. Forse alla Juve lo davano quasi per sicuro, c'era ottimismo, che però è andato scemando subito dopo le dichiarazioni fatte dal giocatore dal ritiro dell'Olanda.



La situazione va risolta, in un modo o nell'altro. E penso più "nell'altro", perché questo rinnovo, così come lo chiede De Ligt, non conviene più alla Juve, e se anche si rinnovasse secondo i suoi termini resterebbe in rosa un giocatore forse non completamente contento, si andrebbe a creare un problema serio e la prossima estate si tornerebbe a discuterne. Per togliersi il dente, però, la Juve deve pretendere 120 milioni. O almeno una cifra vicina. In Premier League ci sono squadre interessate...



