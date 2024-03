In una stagione del genere c'è qualcosa da festeggiare: è la qualificazione al Mondiale per Club del 2025. Ce l'ha fatta, la Juventus, senza partecipare alle coppe. Nemmeno un'amichevole in Europa.



Milan e Napoli non ce l'hanno fatta. Napoli che ci è andato molto vicino: bastava superare questo turno e fare una vittoria nei quarti, e superava la Juve.



Il Napoli non ce l'ha fatta e se l'è meritato di non farcela. Non per la squadra, ma per il suo presidente. Gli azzurri avrebbero meritato di pareggiarla: entrambe le difese scricchiolanti, dietro il Barcellona è davvero imbarazzante...



Giustamente fuori, ecco, per De Laurentiis. Per le scenette viste. Per il tentativo di superare i bianconeri attraverso i tribunali. Ma la Fifa ha già deciso...