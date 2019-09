Di tutto, pur di attaccare la Juventus. A Napoli stanno inventando di sana pianta due casi 'esplosi' durante Juve-Napoli. Il primo è il fallo che ha portato all'autogol decisivo di Koulibaly. "Non c'era", dice Fabian Ruiz. E per fare un'affermazione del genere ci vuole fantasia. Poi l'esultanza di Douglas Costa che non fa niente di male se non baciare lo stemma e dimostrare il suo attaccamento alla Juve. Casi palesemente inventati solo per attaccare il club bianconero. Il problema è quando sono gli osservatori 'super partes' a tirare fuori cose del genere. Non accade solo a Napoli ma da laggiù si sparge a macchia d'olio l'odio per la Juve e c'è chi lo cavalca...