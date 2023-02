La colpa, come sempre, è di noi giornalisti.di come funzionino le istituzioni, in modo da poterlo poi divulgare in modo corretto al pubblico. Soprattutto quando trattasi di procedure selettive die che, a maggior ragione, necessiterebbero della. Vedi quelle riguardanti la composizione delleche, a sezioni unite, esaminerà prossimamente il ricorso dellasulla recente sentenzaA spiegarlo è in prima persona, seppur con fastidio, il presidente del, sollecitato ad esprimersi sull’argomento dopo la dubbia “terzietà” emersa dai profili social di alcuni membri collegiali.“Il Coni non c’entra nulla – ha chiarito il presidente - c’è disinformazione o mancanza di conoscenza: da parecchi anni la scelta dei giudici non spetta più a noi”. Ad occuparsene è “” composta da “persone votate da una giunta e un consiglio nazionale”,Tutto chiaro? No, ma proviamo lo stesso a mettere in ordine i pezzi del puzzle: i, ma vengono selezionati – previo apposito bando – dai membri di una generica commissione (nominata da un’altrettanto generica giunta, insieme ad un generico consiglio nazionale) che poi, a loro volta, devono sottoporre i nomi scelti al parere di un’altra imprecisata autorità dello Stato., se non che ci troviamo di fronte ad un gigantesco e contorto scaricabarile, di cui non si riescono a mettere a fuoco nemmeno i soggetti coinvolti: commissioni, giunta, consiglio e autorità governative non ben specificate (nonostante, a proposito di informazioni corrette, lo Statuto CONI le specifichi per bene) tutte impegnate nell’individuazione di quei 50 soggetti che vanno a comporre le 5 sezioni del Collegio di Garanzia.“Qualcuno vuole, ci vuole tanta pazienza” sostiene, ma non è vero: qualcuno sta solo cercando di capire come sia possibile che dei membri di un Collegio del Coni si esprimano in quel modo becero sui propri profili social nei confronti di un club del quale saranno chiamati a rettificare o meno. C’è il fondato sospetto che il loro parere finale potrebbe essere inquinato da tifo e antipatie personali, e il presidente del CONI dovrebbe essere il primo a volerlo scongiurare, anziché scaricare su altri la scelta di quei discutibili giudici. E non si capisce nemmeno bene su chi, perché neanche lui è stato in grado di spiegarlo,Dalle sue piccate parole, però, una cosa si è capita:Chi “vuole strumentalizzare” si rivolga altrove e non secchi lui. Anche se l’articolo 12 bis dello Statuto CONI – a meno che non sia stato modificato negli ultimi anni – riporta che i membri del Collegio di Garanzia sono eletti da Consiglio Nazionale CONI su proposta della Giunta CONI.