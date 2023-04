. Laha presentato (giustamente)per la squalifica del primo anello della, causa cori razzisti verso Lukaku, e sentite cosa è successo in FIGC: laha organizzato una seduta in videoconferenza – perché i giudici federali hanno talmente tanti impegni che non hanno tempo per riunirsi collegialmente nella sede di via Allegri – e hanno momentaneamente sospeso la sanzione, rinviando la decisione definitiva a pochi giorni prima del 25 aprile, quando si giocherà. Praticamente, si sono riuniti per decidere nulla. Totalmente incuranti dei tifosi, che ad oggi non sanno ancora se acquistare un biglietto di curva per Juventus–Napoli oppure no., da scontare immediatamente nel campionato in corso, però necessitano di almeno una decina di giorni per decidere se squalificare l’intero settore di una curva. Tanto più che le riunioni le fanno da remoto, collegandosi dai propri uffici professionali o, magari, dal salotto di casa.I quali, per prendere una decisione facile facile come questa (ci sono stati i cori razzisti o no? Li ha intonati l’intera curva, oppure – come risulta nitidamente da alcuni video – li hanno urlati solo un gruppetto di imbecilli, un paio dei quali già individuati, denunciati dalla società e puniti con pesantissime squalifiche personali?) avranno persino bisogno di riunirsi a sessioni unite, coinvolgendo ancora più persone. Organizzando, ma non per ridisegnare l’Europa (come avvenne nel 1815) ma stabilire se aprire o chiudere la curva di uno stadio. Perché questo prevede l’elefantiaca, burocratica, autarchica giustizia sportiva.. Con la pretesa di venire pure accettata e riverita, perché. Un vecchio adagio che potrebbe valere se le sentenze, anche severe, corrispondessero a una reale giustizia. Basata su prove e accuse certe, non generiche. Tipo, ladell’articolo 4, ritirato fuori dal procuratore federaleper tornare prossimamente a penalizzare la Juventus nel 2° filone d’indagine, quello in cui il magistrato sportivo ha messo dentro tutto, dagli stipendi non iscritti a bilancio alle partnership sospette con società amiche.Il non aver inserito nel deferimento il ben più circostanziato articolo 31, quello che va a colpire nello specifico il dolo amministrativo,. Come nel 2006, per, si fece la somma degli articoli 6 per creare un articolo 1 (frode sportiva) per retrocedere la Juventus, partorendo un aborto giuridico senza precedenti. A 17 anni di distanza le storture di quell’altrettanto sbrigativo processo, celebrato in una sola settimana utilizzando una parte di intercettazioni e prove a disposizione, stanno finalmente venendo a galla., richiamandola a muoversi nell’ambito del giusto processo, non abusando troppo della propria indipendenza.Che stia finendo la pacchia di questo Politburo sportivo, spesso autore di sentenze politiche anziché giuste?. Dopodiché arriveranno le richieste definitive della Procura, probabilmente modulate sull’esito di quella sentenza, e anche la decisione definitiva sulla curva dello stadio.. Perché così si muove, e si è sempre mossa, la giustizia sportiva. Anche per la mancata volontà dei presidenti federali di riformarla. Per esempio, Gravina.