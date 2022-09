Perché il ragazzo ha confermato, una volta di più, che quando sono bravi anche gli under 23 possono trovare spazio in prima squadra e gli si può dare fiducia. Con l’arrivo di Paredes, ora Miretti scalerà in gerarchia, ma resterà comunque uno tra i primi cambi possibili in caso di necessità ed una valida alternativa nelle indispensabili rotazioni durante la stagione. Lui come Fagioli, rimasto alla Juve dopo i prestiti di Arthur e Zakaria.Ma non è tanto la qualità della prestazione con lo Spezia a stupire, quanto la bassa produzione di occasioni da parte della squadra: 3 in tutta la partita. Una pure su punizione, quella realizzata da Vlahovic. Troppo poche. Anche con la Roma, nonostante il predominio bianconero per 70 minuti di partita, il numero era stato pressoché identico.Producendo così poco in attacco, il rischio di non vincere, o di far segnare gli avversari, è sempre altissimo. Con la Spezia non è successo, ma anche perché la qualità tecnica degli attaccanti spezzini – non me ne abbiano a La Spezia – è inferiore, per esempio, a quella di Abraham e Dybala, che al primo calcio d’angolo sono riusciti ad andare in gol in casa di Madama.Dalla critica juventina, in quanto la partita con lo Spezia è stata vinta, e da quella neutrale, completamente disinteressata. L’argomento in questione è ile il modo (pessimo) in cui è stato utilizzato pure in quest’ultima gara. Per la precisione, nel finale della prima frazione di gioco, quando in area spezzina è stato atterrato Cuadrado.Si, atterrato, anche se per i moviolisti di alcune testate sportive, è stato il colombiano ad andare a sbattere contro Hristov, come gatto Silvestro nei cartoni della Looney Tunes.Soprattutto da dopo il famoso penalty concesso ai bianconeri in un Juve-Inter del 2020, per un contatto (netto) appunto tra Cuadrado e Perisic, dopo il quale si innescò sui media un parapiglia no-stop fino ad indurre l’arbitro Calvarese ad ammettere l’errore (che non c’era). Da allora – forse anche da molto prima - se Cuadrado cade in area avversaria è simulazione, o comunque non è fallo.Cioè, non dando il rigore. Che sarebbe stato ineccepibile, talmente l’entrata del bulgaro su Cuadrado lanciato a rete è stata netta, prima su un piede e poi sull’altro dell’ala juventina. Ma ciò che appare chiaro a noi, non lo è per i direttori di gara. Loro ragionano ormai su cosa sia più conveniente fare in campo per evitare le polemiche del giorno dopo.. Però in altre gare della giornata è intervenuto eccome, anche se l’arbitro aveva deciso in modo differente. Inutile chiedere spiegazioni sull’applicazione del protocollo, tanto ogni volta trovano sempre un modo per dirti il contrario di quanto dichiarato la volta precedente. Com’è capitato per i tanti episodi di Juve-Roma., quasi settimanale, pur di non ammettere errori evidenti, o motivare la disomogeneità di valutazione tra una partita e l’altra.Se poi arrivi alla conclusione che il Var lo hanno introdotto soprattutto per penalizzare la Juve, ti guardano male e ti dicono che sei in malafede.