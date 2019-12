Ciclicamente ne spunta sempre qualcuno.Quasi sempre nei periodi in cui l’Inter va bene, in modo da marcare la differenza rispetto a quei tempi,Ovviamente lo ricorda come il, infestato da Babau e streghe coalizzate in un grande Sabba ai danni di tutte le altre anime candide che popolavano l’allora Serie A., che militò nell’Inter dall'estate del 2003 al 2009. In un’intervista rilasciata a InfoBae si è lasciato andare ai ricordi di quando appunto giocava nell’Inter e per anni non vinse nulla,E per corroborare le tesi di come, in quel periodo, fosse impossibile battere la Juventus, ha citato una partita di quando lui indossava la maglia del(altra piazza dove, storicamente, Madama è “molto amata”) e risalente al 13 aprile del 2003.“Stavamo vincendo 2-0 – ricorda l’argentino – e finimmo per pareggiarla, chiedendoci come mai. Ogni contatto era fallo e diedero 7 minuti di recupero. Si poteva supporre potesse essere una cosa così, invece poi tutto venne alla luce. Da allora l’Inter iniziò a vincere, prima non poteva farlo perché succedevano cose incredibili”.Quanto ai falli,Il Bologna mise sotto la Juve per tutto il 1° tempo, credette di aver chiuso la gara col raddoppio dia metà della ripresa,Fu questo l’unico episodio di cui si parlò nel post partita in quanto poco gradito a quelli del Bologna. Stop. Non ricordo recriminazioni particolari, moviole o altro. Con molta probabilità a Cruz diede molto fastidio pareggiare una partita già vinta, e adesso tira fuori i fantasmi.A proposito di “partite incredibili” il Jardinero dovrebbe piuttosto farsi raccontare ciò che avvenne, in quella stessa stagione 2002/03, proprio in un finale di Inter – Juventus, giocato a San Siro il 19 ottobre 2002.Quel Derby d’Italia si decidette tutto negli ultimi minuti, proprio come quel Bologna – Juve: prima un rigore concesso alla Juve, dopodiché, nel concitato finale,E come mai, proprio dal 2003 al 2009 (le stagioni di Cruz all’Inter),Di davvero incredibile ci fu solo la procedura utilizzata per assegnare, nel 2006, lo scudetto alla sua Inter, classificatasi quell’anno terza in campionato. E ancora più incredibile è il comportamento degli organi giudiziari di CONI e FIGC i quali,ad ogni ricorso presentato dalla Juventus per la revoca di quello scudetto all’Inter, rispondono di non essere “competenti” in materia.