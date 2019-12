di Marcello Chirico

La Juventus ha vinto per 2-1 in casa della Sampdoria, grazie a una magia al volo di Paulo Dybala e al terrificante stacco di testa di Cristiano Ronaldo. I bianconeri si sono così riportati da soli in vetta alla classifica, nonostante una prestazione non così convincente. La squadra è apparsa stanca e, per fortuna, i grandi numeri dei singoli hanno deciso la sfida. La Joya continua a stupire, mentre un CR7 in "formato NBA" è tornato decisivo. Negli altri ruoli, però, i bianconeri procedono tra incredibili alti e bassi.



Dopo Sampdoria-Juventus arriva il commento di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com: lo trovate nel suo ultimo video su YouTube.