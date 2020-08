Poche ore fa la Liga ha fatto chiarezza sul caso caso Messi-Barcellona con un comunicato : "C'è la clausola rescissoria, e per liberarsi deve pagarla". Ed è di 700 milioni di euro. Tanto, decisamente. Inaccessibile. Per tutti, probabilmente. L'alternativa è quella di sedersi a tavolino e trattare con il club spagnolo, dal quale Leo vorrebbe andare via in caso di permanenza del presidente Bartomeu.. I tifosi bianconeri già sognano CR7 e Messi insieme. Roba da Play Station? Occhio, perché anche in pochi all'inizio credevano al trasferimento di Ronaldo. Poi...