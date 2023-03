Lavince il derby d'Italia contro l'... di corto muso. Il gol decisivo è di Filip, arrivato tra le furiosedei nerazzurri - e di Simonein primis - per un presunto fallo di mano di Adriena inizio azione. In generale, comunque, l'arbitraggio del match di questa sera sembra lasciare qualche dubbio. Così come preoccupano le condizioni di Federico, la cui partita da subentrato è durata solo una decina di minuti a causa di nuovi problemi fisici.