Il big match di questa sera all'Allianz Stadium tra Juve e Napoli accende animi e rivalità tra bianconeri e azzurri che negli ultimi anni si sono giocati lo scudetto In Italia. L'ultimo a vincere in casa della Juve è stato proprio Maurizio Sarri che allo Stadium era arrivato ad un passo dal tricolore. Sembra passata una vita ma la rivalità tra Juve e Napoli non cambia mai.



Cori, sfottò, sgarbi in campo e fuori. Abbiamo messo faccia a faccia il nostro Marcello Chirico e Marco Giordano, giornalisti e tifosi doc delle rispettive squadre. Si sono dati battaglia a colpi di botta e risposta in un duello condotto da Stefano Agresti. Chi avrà vinto?



Qui il video: