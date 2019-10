e tornando in vetta alla classifica, con il sorpasso ai nerazzurri firmato dalla zampata di Gonzalonel finale. L'arbitraggio di Rocchi è stato lodato un po' da tutti: il direttore di gara, però, ha realmente convinto? Ve lo racconta Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com, che torna sulladel big match vinto dai bianconeri. E non solo: Chirico si concentra anche sulle dichiarazioni di un Antonioa cui la sconfitta non può che far male.