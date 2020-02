"Gli è andata bene due volte, a 'Conte Antonio'". E a parlarne è Marcello, il nostro direttore editoriale, che sottolinea come il nervosismo del tecnico nerazzurro - che a Sky Sport ha disertato prontamente l'intervista alla prima domanda sulla sfida coi bianconeri con annesso riferimento alle parole di Agnelli in settimana - sia sostanzialmente legato al 'no' del presidente della Juventus a un suo eventuale ritorno sulla panchina della Juventus. Fortunato, però, in due assoluti frangenti: la scelta di giocare a porte chiuse una partita come quella dello Stadium, quindi la decisione di evitare qualsivoglia conferenza stampa a causa del Coronavirus. Qualcuno avrebbe chiesto spiegazioni riguardo a quell'assurdo atteggiamento...