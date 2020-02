La Juventus affronterà domani la Spal, ma parte dei pensieri saranno senz'altro rivolti alla Champions e al Derby d'Italia della prossima settimana. Così, il prossimo turno di campionato non sarà una semplice giornata di passaggio, ma la vigilia di una sfida che vale per lo Scudetto: così, la Spal per i bianconeri e la Sampdoria per l'Inter, potranno già dare qualche indizio di formazione per la prossima settimana. Non solo per eventuali e mai augurati infortuni, ma anche per le diffide che pendono sui giocatori dell'una e dell'altra. Giocatori, ma non solo, come ricorda il nostro direttore editoriale Marcello Chirico: anche Antonio Conte è diffidato e ci si chiede quale possa essere la sua scelta in vista del ritorno allo Stadium.