di Marcello Chirico

Una Juve diversa, questo è certo. E fa piacere aver vinto, anche in rimonta, a San Siro contro l'Inter. Ma a quanto pare questa squadra, secondo quello che leggo e sento, non ha meritato. Ci sono anche tanti tifosi a cui non è piaciuta la partita: non avrà fatto questa grandissima prestazione, ma la squadra ha capitalizzato due errori abbastanza grossolani. Semplicemente, ne ha approfittato e ha fatto gol.



Io ho visto un gruppo in crescita, anche a livello mentale. Finalmente riesce a gestire i momenti e il vantaggio: prima non ci riusciva. Cosa vuol dire? Che Pirlo sta lavorando sulla testa di questi ragazzi.



Le parole di Conte? Sconfessate dalle statistiche. Sulle polemiche relative al rigore e il problema diffidati, guardate il video qui in basso...