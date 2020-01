di Marcello Chirico

La Juventus è campione d'inverno e può gestire due punti di vantaggio sull'Inter fermata dall'Atalanta. Il nostro direttore editoriale Marcello Chirico fa il punto sul match di ieri sera e sulla seconda parte del campionato che inizia domenica prossima con la prima partita del girone di ritorno. Conte ora guarda la targa ai bianconeri e deve preoccuparsi pure della Lazio che è subito dietro, chissà che i bianconeri, alla fine, non si giochino lo scudetto proprio con i biancocelesti. Poi c'è il caso VAR. La rete di Higuain è stata annullata per un fuorigioco millimetrico. Non c'è che dire, con i bianconeri la tecnologia in campo funziona sempre alla grande...