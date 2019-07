Antoniosi è presentato per la prima volta da allenatore dell'Inter in conferenza stampa nel pomeriggio di ieri, affiancato dall'amministratore delegato Beppe. A dare il via alla stagione nerazzurra, insomma, sono stati due tra i grandi protagonisti del passato recente della: l'allenatore dei primi tre di otto scudetti consecutivi e il dirigente che ha ricostruito la squadra bianconera fino a riportarla ai vertici, in Italia e in Europa. Questa prima conferenza all'Inter, però, è parsa un po': tra agitazione e nervosismo, Conte e Marotta non hanno fatto la miglior figura.