di Marcello Chirico

Il derby d'Italia tra Inter e Juventus non è mai stato così caldo in questi ultimi anni. I bianconeri si sono sempre presentati da grandi favoriti nel ciclo di otto scudetti consecutivi conquistati fin qui, ma i nerazzurri di Antonio Conte si sono presi il primo posto in classifica nelle prime sei giornate di questo campionato, a punteggio pieno e a +2 sugli uomini di Maurizio Sarri. Fischio d'inizio alle ore 20.45 a San Siro, per una partita da non sbagliare, soprattutto sul piano della prestazione, come dichiarato da Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia.



La preview di Inter-Juventus a opera di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com, arriva nel suo ultimo video: