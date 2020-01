Però la principale rivale non sta ferma, e rimpolpa i ranghi con ottimi giocatori. Alla Pinetina sono arrivati Young, Moses e l’eccellente Eriksen (inseguito, per un periodo, pure dalla Juventus), rinforzi che indubbiamente rafforzano l’organico nerazzurro,Di sicuro, con l’aggiunta di questi tre ottimi giocatori in rosa, il potenziale interista è indubbiamente salito, ela quale stenta a prendere il largo in campionato, anzi, frena, perde colpi proprio quando tutti si aspetterebbero invece l’allungo. Com’è successo proprio nell’ultimo weekend della Serie A: Inter e Lazio impattano, e anziché perdere punti paradossalmente ne hanno guadagnato pure uno sulla Juve, fermata a Napoli dopo una prestazione oscena.Grazie appunto ad una Juventus che non decolla, per tanti motivi: gioca spesso male, segna poco nonostante quel popò di attacco, prende puntualmente gol in ogni partita. In più, gli inserimenti a centrocampo fatti in estate da Paratici e Nedved non stanno dando ancora le risposte sperate: Rabiot a Napoli è tornato a fare il fantasma, Ramsey finora ha giocato poco causa continui problemi fisici. In più si è fermato per tre mesi pure Khedira, che lì in mezzo rappresenta ancora tanta roba.Vero che Emre Can ormai non veniva quasi più utilizzato, ma con la sua partenza il centrocampo dispone numericamente di un uomo in meno. Per colmarlo, Paratici e Sarri hanno sopperito con Bernardeschi, trasformato ora in mezzala, ma bisognerà ancora capire se il giocatore riuscirà ad adattarsi a questo ruolo, dopo il flop come trequartista., ma non lo potranno utilizzare fino a giugno, non avendo trovato col Parma un accordo per sganciarlo dal prestito. Sembrava inoltre che potesse arrivare un cambio sulla fascia sinistra per Alex Sandro, ma non è andato in porto nemmeno lo scambio De Sciglio – Kurzawa col PSG, che avrebbe fatto incassare una buona plusvalenza ma scoperto a sua volta la fascia destra della difesa.Fare affidamento sui soli rientri in rosa di Chiellini (fermo da agosto) e Khedira (ai box da inizio dicembre) mi sembra un azzardo. Soprattutto mentre l’Inter può contare ora su forze fresche e di qualità.Se tutto funzionerà come deve, e questo significa che Rabiot e Ramsey diano il loro fondamentale contributo tecnico, Chiellini e Khedira non abbiano ricadute, il resto della rosa non perda altri pezzi per strada, soprattutto Sarri non si fossilizzi sulle sue teorie e riesca a far esprimere la squadra al meglio, il gap con l’Inter resterà immutato. Nel caso qualcosa dovesse però andare storto, Conte potrebbe approfittarne e annullarlo.