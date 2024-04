Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Quello di sabato è stato unfinito giustamente in parità, perché alla fine nessuna delle 2 squadre è stata capace di sfruttare le poche occasioni costruite. Clamorose le prime tre capitate alla Juve nei primi 20 minuti e fallite da Vlahovic (2 volte) e Locatelli, quindi una sola connella ripresa e Vlahovic (sempre lui) che non si fa trovare pronto sulla respinta di Milinkovic-Savic. Il Toro ha osato di più nel 2° tempo e- inoperoso nella prima parte di gara - ha dovuto prodursi in una gran parata su colpo di testa di Sanabria, dopodichè al 93° Lazaro non ha assestato il colpo del ko non centrando di testa la porta: sarebbe stata la rete che avrebbe deciso il derby. Finito però giustamente in pareggio.Pari che ha accontentato la, e lo si è visto plasticamente nel finale di gara, quando l'intera panchina bianconera ha seguito in piedi i minuti di recupero nel momento in cui il Toro stava producendo il suo massimo sforzo. Il triplice fischio è stato quasi liberatorio e si è vista sulla faccia di giocatori e tecnico la soddisfazione per aver portato a casa il punticino. Allegri ha pure dichiarato di aver assistito ad una bella partita.