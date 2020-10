Un pareggio deludente, che oggi ha fatto svegliare tutti i tifosi juventini con l’amaro in bocca. Si è visto poca Juventus nel pareggio contro il Crotone allo Scida, il cantiere aperto di Pirlo va a rilento nella costruzione delle sue fondamenta, proponendo dal primo minuto una formazione rivedibile. Quinto posto in classifica ad 8 punti al pari del Napoli, proprio loro, con i quali il caos legato alla vittoria a tavolino della partita non disputata allo Stadium potrebbe arrivare tra le mani di Sandulli, presidente della Corte Sportiva d’Appello della FIGC. Ma questa è un’altra storia, il tema più fresco è il pareggio contro il Crotone che serve a poco in termini di classifica.



Ecco l’analisi di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com