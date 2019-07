'Il Pippo Baudo di tutti i dirigenti'. Così lo definisce, scherzosamente, il nostro Marcello Chirico: al suo fianco c'è lo storico direttore generale della Juve, Luciano Moggi. Il quale, reparto dopo reparto, fa il punto del mercato in entrata e in uscita dei bianconeri. Tra bufale da smentire e alcune voci confermate, l'ex dg bianconero si sbilancia: 'Buffon è forse il miglior acquisto fatto finora dalla Juventus'. Insomma, un episodio tutto da vedere. Come sempre, solo su IlBianconero.com.