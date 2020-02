di Marcello Chirico

Bene il risultato, ma non la prestazione. Ecco la sintesi del nostro direttore editoriale Marcello Chirico, che analizza il match vinto dalla Juventus per 3 a 0 contro la Fiorentina. Rigori netti a parte, la Juventus ha sofferto una sterilità di possesso che ha bloccato l'iniziativa della squadra nella manovra offensiva. Avanti, ma anche indietro ci sono meno sicurezze, con Szczesny costretto al doppio miracolo, malgrado De Ligt e Bonucci abbiano fatto una partita da migliori in campo. Per Sarri serve un cambio di marcia, al netto dell'affollamento in attacco e degli automatismi che non arrivano: compresa la posizione di Miralem Pjanic, che se non facesse il playmaker... Infine, si chiude con un commento alle parole di Commisso, tanto infuocate quanto sconsiderate.