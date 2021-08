A circa tre mesi di distanza e una Coppa Italia terminata – tanto per cambiare – tra le polemiche, Juventus e Atalanta si ritrovano all’Allianz Stadium per l’ultima amichevole pre-campionato.come ricordano spesso coloro ai quali provocano un gran fastidio gli eventuali commenti negativi in caso di sconfitta. Non contassero davvero nulla le amichevoli tanto varrebbe allora non giocarle del tutto. Si chiamano infatti test, e gli allenatori li vogliono fare proprio per capire cosa funziona e cosa no nelle loro squadre prima di iniziare la stagione.L’ultima amichevole seria disputata dalla Juve è finita 3-0 per il Barcellona, sicuramente più avanti dei bianconeri nella preparazione, visti i tanti nazionali ancora col motore ingolfato. In Catalogna si è anche vista la stessa Juventus di fine stagione, con Demiral in meno e Kajo Jorge in più, che però non abbiamo ancora potuto visionare in campo.“Ci penserà Allegri a mettere tutto a posto” è la convinzione di molti, anche se Max possiede dosi massicce di pragmatismo e nessuna bacchetta magica.Si chiama Massimiliano, infatti, mica Fata Madrina.Considerato il mercato povero, per non dire abulico, fatto finora dalla Juventus causa covid, Allegri sarà chiamato a dimostrare che con la rosa avuta a disposizione da Pirlo possa fare molto meglio dell’ex Maestro. Perché sono in tanti a ritenere la rosa di Madama la più forte e completa, soprattutto dopo l’autodistruzione dell’Inter, al punto da accreditare la Juventus come la favorita per il campionato. Nonostante le tante (troppe) mediocri zavorre ancora presenti in rosa e che il ds Cherubini non è ancora riuscito a sostituire, o quanto meno a piazzare altrove. La difesa ha perso Demiral e ripescato Rugani, De Sciglio e Pellegrini, di certo non dei fulmini di guerra; la mediana è rimasta inalterata, nell’attesa arrivi qualche rinforzo; l’attacco ha aggiunto solo una quarta punta giovanissima e tutta da scoprire.Ci credono solo i tifosi coi paraocchi (ce ne sono tantissimi) e i gufi, quelli che non vedono l’ora di rivederla lottare per un posto in Champions fino all’ultima giornata. L’Atalanta del Gasp, con Musso-Lovato-Pezzella-Demiral in più e un Romero in meno, ma con un sistema di gioco già ben rodato, si fa al momento preferire.