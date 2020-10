3







di Marcello Chirico

Due punti, due pareggi, nelle ultime due partite di campionato, contro Crotone e Verona. Troppo poco per inseguire il sogno del decimo scudetto consecutivo, adesso la Juventus di Pirlo si trova al quinto posto in classifica e si prepara ad affrontare la super sfida di mercoledì, allo Stadium contro il Barcellona. Le maggiori note positive emerse contro la banda di Juric sono arrivate dai giocatori di spicco, come Kulusevski (subentrato ad un deludente Bernardeschi e autore del gol), Dybala e Morata. Meno bene il centrocampo, parso lento e scarno di idee brillanti. ​Ma ora è il momento di raccogliere le energie positive, per affrontare al meglio la sfida a Messi e compagni, a cui Ronaldo non vuole mancare.



Ecco il commento del direttore editoriale Marcello Chirico