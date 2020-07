3







di Marcello Chirico

Marcello Chirico analizza la sconfitta della Juve contro il Cagliari. Una sconfitta indolore per la classifica, visto che la Juve ha già matematicamente conquistato il nono scudetto di fila, ma non per certi segnali che arrivano in vista della partita contro il Lione. Uno tra tutti quello dei gol subiti. In campionato sono addirittura 40 e se contro il Lione la squadra di Sarri prenderà un gol ne dovrà segnare almeno tre per accedere al turno successivo e volare a Lisbona per le Final Eight. La stagione non è ancora finita, anzi, ora inizia il bello ma anche se i francesi sono fermi da cinque mesi ci sarà da sudare...



Nel video l'analisi integrale di Marcello Chirico