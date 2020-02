di Marcello Chirico

La Juventus vince a Ferrara e passa con lo stesso risultato con cui, al contrario, lo scorso anno perse, rimandando di una giornata la festa Scudetto. A segno Cristiano Ronaldo ed Aaron Ramsey, un segno di continuità ed uno invece di novità. Infatti, mentre CR7 è una conferma, che si ripete ormai da undici giornate consecutive come Batistuta e Quagliarella, il gallese ha fatto vedere per la prima volta la parte migliore del suo talento. Ed il gol, infatti, ne ha premiato la prestazione in netta crescita rispetto al recente passato. Questo ed altro nel commento del nostro direttore editoriale, Marcello Chirico.