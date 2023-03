Nel nuovo JuveMania,si occupa dell'ennesimo teorema mourinhano in vista di Roma- Juventus, alla ricerca dell'ennesimo scontro. Non solo, fa inoltre una domanda al procuratore federale Chinè, e molto precisa: vuole sempre la Juventus dietro la Roma?Infine, un commento sul "decisivo" Dybala - naturalmente il senso è ironico - e sulle sue richieste: "Per me è sempre stato un bravo giocatore, ma non l'ho mai considerato top - racconta Chirico -. Vedremo domenica, non me ne frega se esulterà. Sono dalla parte di Bremer in questo senso...".