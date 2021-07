Giorgio Chiellini è il capitano sia della Nazionale italiana che ha appena vinto gli Europei, sia della Juventus. E quest'ultimo suo ruolo probabilmente gli ha portato tutta una serie di critiche e di polemiche nei suoi confronti, da parte di tifosi delle altre squadre che in passato hanno affermato "Chiellini non è il mio capitano".

Insomma, certe persone non riescono proprio a essere unite nel tifo unitario per la Nazionale azzurra, a prescindere dal club in cui milita...

Questo il commento di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com