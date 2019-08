si è​lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà fuori dai giochi per almeno 5 mesi. Almeno, forse anche qualcosa in piu' vista l'età e vista la tipologia d'infortunio. Chiaramente, una pessima notizia per la Juve, che però ha poco di cui preoccuparsi. Sì, perché​ in casa c'é​ già​, il colpo da novanta dell-ultimo mercato e uno dei difensori più​ forti al mondo.