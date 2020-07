3







di Marcello Chirico

La Juve domina e vince. Una bella partita di una squadra che raccoglie consensi, convince per la mole di gioco creata, per la qualità espressa già prima delle tre meraviglie firmate Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Queste giocate individuali decisive per la vittoria, anche se fin dai primi minuti si era capito che la Juve di Marassi era un collettivo ben oliato. Anche se qualche problema lo nasconde ancora...



Sarriball, campo, Ronaldo e gli altri: Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com, ha commentato così il successo juventino: