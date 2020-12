La Juve esce umiliata da questa serata. Dal punteggio, dalla sfida, dagli episodi. Partita male, anzi malissimo, prende subito gol e poi rimane in 10. E con il passare dei minuti va anche peggio, perché se la Juve sembrava poter recuperare la sfida anche in inferiorità numerica, si arrende tra fischi mancati, rigori non dati e doppi gialli che mancano. Quelli che, fondamentalmente, avrebbero indirizzato la partita in un altro modo. Poi i gol, gli ultimi due, su nuove sbavatura e la serata più nera di quest'anno è servita. Anzi, la giornata, perché è di oggi anche la complessa questione CONI...

Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, ne parla così: