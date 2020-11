La Juventus ha sconfitto 2-1 in rimonta il Ferencvaros, una partita che all'Allianz Stadium ci si aspettava sarebbe stata più agevole per i bianconeri. Ad ogni modo, la squadra di mister Pirlo è qualificata agli ottavi di Champions con due giornate di anticipo. Ma ci sono diversi temi in chiaroscuro da approfondire, a partire dai due attaccanti che si sono avvicendati con alterne performance...

In attesta di commenti più approfonditi nelle nostre rubriche di domani, il direttore editoriale de Ilbianconero.com Marcello Chirico condivide le sue considerazioni "a caldo" dopo il match