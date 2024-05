Il pareggio interno anche con la Salernitana non deve stupire più di tanto, perché rientra nell'ordinarietà di questa Juventus: una squadra che gioca male da tre anni, e che in questa stagione è implosa dopo la gara interna con l'Empoli. Infatti non è riuscita ad avere ragione nemmeno di una formazione già retrocessa e che in 36 partite è riuscita a mettere insieme appena 16 punti. Il Sassuolo, penultimo, ne ha fatti 29.





La Juventus di Allegri è questa, da sempre, e le parole a fine gara di Rabiot hanno fatto capire quale confusione regni all'interno dello spogliatoio. Quando la squadra entra in campo non ha un piano gara, ma gioca sull'improvvisazione e, se va bene, qualcuno la butta dentro. Ma quel qualcuno non c'è. Vlahovic ieri ha preso una traversa dopo 5' ma poi è sparito.



Ed anche se potrebbe esserci qualche altro giocatore in grado di farlo al suo posto, Allegri lo ha tenuto in panchina. Tipo Chiesa ieri, non schierato dall'inizio perché uscito da una forma influenzale. Così come Yildiz, tenuto in panca in quanto in quanto vittima di una gastroenterite. Ragazzi e atleti, rispettivamente di 26 e 20 anni, che una febbre la smaltiscono in 24 ore, a meno che non sia la febbre gialla (e non lo era). Tant'è vero che, appena sono entrati in campo, il gioco ne ha beneficiato e la squadra ha iniziato a creare occasioni. Perché Chiesa, Yildiz ed anche Iling erano più vogliosi di Kostic, McKennie e Vlahovic.