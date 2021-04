Al netto di tutti i possibili errori commessi nella vicenda SuperLega, il tiro all’Agnelli praticato da tanti in queste ore è deplorevole. Non si possono impartire lezioni di moralità, meritocrazia ed etica sportiva, e poi scadere nelle offese più abominevoli. Ed è ancor più grave quando a farlo non sono i bulli dei social ma dei rappresentanti istituzionali, tipo il presidente Uefa, Aleksander Ceferin.



Comprensibile l’arrabbiatura per il tentativo di golpe, molto meno il livore, animato da un vero e proprio desiderio di vendetta alla Tito, tanto per pescare un esempio da quella terra balcanica dalla quale l’avvocato sloveno proviene. Un passato, il suo, da legale difensore di criminali di guerra, ha raccontato lui stesso, ma che – ha detto all'indomani dell'annuncio della SuperLega – nella sua vita non ha mai incontrato uno come Agnelli. Ovvero, una persona umanamente peggiore di coloro i quali si sono macchiati di violenze, genocidi, esecuzioni sommarie, foibe e altre azioni brutali. Di sicuro imparagonabili di fronte al tentativo di organizzare una SuperLega di calcio.



Un accostamento improprio, ma che Ceferin ha volutamente cercato, e per quanto possa essersi sentito preso in giro da Agnelli non aveva davvero ragione di fare. Perché non è soltanto esagerato, ma brutto, anzi squallido, diseducativo. Il numero 1 della principale organizzazione calcistica continentale non può permettersi di dire una cosa del genere a un proprio tesserato, altrimenti siamo davvero al liberi tutti, allo sdoganamento del rutto libero. Adesso ognuno potrà sentirsi autorizzato ad insultare Agnelli, perché dirà “ lo ha fatto persino Ceferin”. E se già prima in tantissimi lo detestavano, in quanto presidente della Juventus, adesso lo odieranno ancora di più, infatti a difenderlo è rimasto il solo Florentino Perez, un altro che in questo momento non se la sta passando benissimo. Ceferin ce l’ha pure con lui, e con tutti quelli che ancora non si sono arresi, non hanno cioè abbandonato del tutto l’idea della SuperLega. Perché “c’è chi ha ammesso lo sbaglio e chi ancora crede nel progetto” ed è quindi passibile di punizione. E la Juve di Agnelli è ovviamente in testa alla lista di proscrizione Uefa.



Quando pochi giorni fa scrissi che Ceferin l’avrebbe fatta pagare cara ai congiurati, tanti juventini mi derisero dicendo che esageravo. Adesso le minacce, perché di questo trattasi, non sono più ipotetiche ma reali. Ceferin pretende il pentimento e la prostrazione di tutti i ribelli, come lo Zar la esigeva dai propri sudditi, pena ritorsioni. Tipo, la non iscrizione alla prossima Champions League, anche se conquistata sul campo. Stavolta la tanto sbandierata (seppur in maniera ipocrita) meritocrazia, per alcuni non varrà.



In questi tristi e pesanti giorni di pandemia spesso si è fatto uso del termine dittatura, anche in maniera impropria, ritenendo i lockdown delle privazioni di libertà. Lo sono, ma vengono giustificate da un maledetto virus che ancora non ci lascia in pace, e alla gente viene chiesto un ultimo sacrificio. Quando si passa a punire in modo sommario chi non rinuncia a un’idea, ad impedire la libertà di pensiero, quando si rifiuta qualsiasi forma di dialogo, quello è l’inizio di una dittatura vera. In questo caso, per fortuna, solo calcistica, ma fa schifo alla pari di quelle politiche o militari. Se per avere ragione a tutti i costi passi alla repressione, non sei più un presidente ma un tiranno, e il #Ceferinout non è solo uno slogan ma una richiesta.