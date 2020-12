3







di Marcello Chirico

Il caso Suarez è nuovamente deflagrato in casa Juventus, questa volta con tre indagati dalla Procura di Perugia, ovvero Fabio Paratici e i legali del club Luigi Chiappero e Maria Cesarino Turco. Tutti imputati di falsa testimonianza di fronte ai pm. Nei prossimi giorni Cantore, magistrato della Procura del capoluogo umbro, proseguirà le indagini assieme alla Guardia di Finanza, per far luce sull’ipotesi di corruzione del dirigente bianconero e più in generale sull’esame sostenuto dall’attaccante uruguaiano. E la Juve?



Ecco il punto della situazione da parte di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com