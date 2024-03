Caso Acerbi, parte seconda. Assoluzione per il difensore dell'Inter , per mancanza di prove. Quindi nessuna squalifica: né di dieci, né di due giornate, come previsto dall'articolo 39 per comportamenti altamente antisportivi.L'insulto l'avrà sentito solo Juan Jesus, a quanto pare. Non ci sono testimonianze, non ci sono audio e tantomeno dei video. Ma allora perché Acerbi chiese scusa e Juan Jesus si sentì offeso?Così come dovrebbe farloal difensore nerazzurro.In campo sarà sdoganata la frase 'ti faccio nero', rivolta ai giocatori di colore.