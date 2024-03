Acerbi non è un razzista, è solo un superficialone. Uno dei tanti che pensa di poter dire e fare in campo ciò che vuole, con la scusa dell'adrenalina. Come i tifosi che ritengono lo stadio il loro personale sfogatoio. Acerbi ha offeso Juan Jesus durante il match , tra l'altro durante la giornata antirazzismo. Lo si capisce subito: gli ha chiesto scusa e lo si è visto dal labiale. Anzi: l'ha negato. E come lui l'Inter, da cui si attende una risposta dopo il confronto.Poi c'è la FIGC. Che le giornate anti razzismo le organizza e promuove. E dichiara: Acerbi non aveva intenti denigratori. Quindi quei 50 tifosi della Juventus che offesero Lukaku? Gravina ai tempi disse che il razzismo è una piaga che va combattuta senza distinzione di maglie . Stavolta tace.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.