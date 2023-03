Marcello, a Calciomercato.com, commenta così Juve-Roma: "La Juventus ha perso contro la Roma, in maniera immeritata. Ma si sa, chi fa gol ha sempre ragione. Nello Juvemania di oggi però c'è da analizzare il caso Mourinho, il quale per la prima volta nella storia ha potuto beneficiare di un'amnistia che gli ha concesso di essere in panchina all'Olimpico, nonostante il litigio con il quarto uomo Serra, il rosso e la conseguente squalifica. Serra che sarà anche di Torino, ma fra andata e ritorno gli arbitri hanno sbagliato solo pro giallorossi: il gol annullato a Locatelli e il mani di Smalling, il mancato secondo giallo e conseguente rosso a Mancini..."