di Marcello Chirico

Marcello Chirico, da Novi Ligure, commenta la vittoria della Juventus contro la Lazio: "Una vittoria ottenuta giocando un calcio discreto - le parole del direttore editoriale de IlBianconero.com -, senza troppe sofferenze e patemi d'animo. Adesso siamo a -4 dall'obiettivo principale, cioè lo scudetto. Dovremmo nelle prossime 4 partite fare questi dannati 4 punti, magari con l'aiuto anche delle altre squadre che possono fermarsi". Un pensiero anche sull'undici iniziale di Sarri che aveva visto Dybala fuori dai titolari: "Quando abbiamo visto la formazione, ci siamo preoccupati un attimo: come fa a non giocare Dybala? Poi Sarri ha spiegato. Ma io vi domando: Dybala vi è sembrato a mezzo servizio? A me personalmente non mi ha dato quest'impressione. Se hai mal di schiena, non giochi così", risponde ancora Chirico. E cosa dire di Cristiano? Guardate pure il video...