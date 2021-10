Allora: prima c'erae la menate per 41 anni (e continuerete), poi c'erano i guanti diin uno Juve-Roma finito 3-0, poi il rigore difuori area. E ancora: il 3-2 con le scuse dial TG1 per l'arbitraggio, trascinato lì dal Roma Fan Club di Saxa Rubra. Quante ne avete dette. Ma la più surreale forse è proprio quest'ultima.Viene annullato un gol a gioco fermo e non volevano il rigore, ma il gol annullato. Mai vista una cosa del genere: i romanisti sono riusciti a fare anche quello.