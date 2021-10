Parliamo di arbitri internazionali. Com’era la storia che in Europa dirigono meglio e “certi falli non te li lasciano passare”? Questa teoria andava per la maggiore soprattutto a Milano, tra opinionisti e tifosi delle 2 squadre locali: 7 coppisti e tripletisti, per intenderci. Dopo l’ultimo turno di Champions sono in tanti , in modo particolare i milanisti, a non pensarla più così, e dall’inflessibilità riconosciuta ai direttori di gara Uefa si è improvvisamente virato sulla versione italica del complotto.Del furto favorito appunto dall’arbitraggio. Nel caso specifico, dell’Atletico Madrid – ribattezzato per l’occasione Atletico Ladrid - ai danni del Milan.Episodi già visti negli anni passati, sempre in Champions, con altre squadre italiane, ma che venivano derubricati alla voce “severità”, ovviamente giustaRicordo ancora, dopo un Real – Juve del 2018, terminato pure quello con un rigore assegnato nell’extra-time alle merengues, come venne massacrato Buffon per aver detto all’arbitro Oliver di avere “ un bidone dell’immondizia al posto del cuore”. Frase che gli costò una squalifica di 3 giornate, e che molti in Italia ritennero troppo leggera. “Come si è potuto permettere?” e lo misero alla gogna.Sempre alla Juventus capitò di incrociare proprio Cakir niente meno che nella finale Champions del 2015, a Berlino col Barcellona, dove sul punteggio di 1-1 il turco sorvolò su di una vistosa cravattata in area di Dani Alves ai danni di Pogba. Episodio che avrebbe potuto far girare la partita a favore dei bianconeri, ma non andò così. Unica attenuante a favore dell’arbitro fu l’assenza del VAR, rivisto però poi in tv il fallo era apparso netto.Quindi, prendere e portare a casa. In Coppa funziona così, mica come in Serie A! E se non siete in grado di vincere una finale, fatti vostri.Peccato che arbitraggi del genere la Juventus ne ha avuti, di recente, pure negli ottavi di Champions. Bastino per tutti ricordare quelli dello spagnolo Cerro Grande e dell’olandese Kuipers, rispettivamente nella gara d’andata e in quella di ritorno col Porto, con 2 falli da rigore netti su Ronaldo non fischiati.Da martedì scorso, questa visione del mondo (e degli arbitraggi Uefa) si è improvvisamente ribaltata: Cakir è diventato il bersaglio di pesantissimi insulti e cattivi pensieri.Perché fin quando non verrà reintrodotta l’involontarietà, ogni pallone colpito col braccio largo sarà sempre punito col calcio di rigore (e Kalulu quella palla addirittura la abbraccia) A parti invertite, i milanisti lo avrebbero chiesto pure loro se un analogo episodio si fosse verificato nell’area dell’Atletico. Fregandosene dell’involontarietà, che con Kalulu è sembrata evidente.Chiudo dicendo che Il Milan, per quanto prodotto in campo, non avrebbe meritato di perdere con l’Atletico, e che quel rigore fischiatogli contro a partita ormai chiusa sapeva di beffa, ma in Europa funziona esattamente come in Italia: se trovi l’arbitro con l’immondizia al posto del cuore, non la scampi.