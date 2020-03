“Esigo spiegazioni”. L’incipit è già di quelli alla “lei non sa chi sono io” che invoglierebbero a fare a tutt’altro, di certo non a spiegare.Forse sta aspettando un chiarimento direttamente dalla Juventus, oppure da qualcuno della Regione Lombardia – già bollata, sempre da lei, d’incapacità sul sito TPI.it - o direttamente dal Governo, boh.Nell’attesa che qualcuno la chiami, provo a dargliela io una spiegazione per quanto attiene alle mie, seppur limitate, conoscenze in materia.Se c’è una cosa a cui tiene particolarmente la società Juve (alla pari di qualsiasi altro club di calcio) è proprio la salute dei suoi atleti , perché se non stanno bene non possono giocare a pallone, venendo meno alla loro principale funzione all’interno del club, quella per cui vengono lautamente stipendiati.Da qualche anno,(il J Medical, aperto pure al pubblico, quindi, volendo pure alla signora Lucarelli: basta prenotarsi e pagare) dotato di una vasta gamma di servizi, diagnostici e specialistici. Non appena un giocatore ha dei problemi, lo fanno andare lì e lo visitano.Pressoché la stessa cosa accade in tutti gli altri club, d’Italia e del mondo. Non si tratta di essere Vip (proprio come la Lucarelli), ma semplicemente di essere atleti, monitorati H24 da uno staff medico completamente ed esclusivamente dedicato a loro.Funziona così. Se la Lucarelli, anziché la giornalista/artista/scrittrice/blogger/commediografa/ opinionista facesse anche la calciatrice in una squadra di Serie A o B femminile, o avesse avuto come compagno un calciatore della Juventus,Prossima settimana verranno sottoposti a tampone pure i giocatori dell’Inter, attualmente in quarantena. Così come li hanno fatti i giocatori della Fiorentina, della Sampdoria, del Verona, dove si sono registrati altri contagi.Alla Juve hanno terminato i tamponi sui calciatori e come sa ci sono tre positivi. I prossimi controlli li faranno quando darà lei il permesso.