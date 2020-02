In casa Juve c'è sempre fermento, nonostante le vittorie ed il primo posto in classifica. L'ambiente non ha ancora legato con Maurizio Sarri e i fischi di domenica pomeriggio contro il Brescia lo hanno dimostrato. Un pubblico esigente, quello bianconero, come lo stesso allenatore della Juve ha sottolineato in sala stampa. I tifosi devono sostenere la squadra, sempre, ma si può anche spezzare una lancia in favore di chi ha deciso di fischiare i bianconeri in campo domenica scorsa ed i motivi sono molteplici. Però non dimentichiamoci che la squadra sta passando un momento complesso, siamo in una fase cruciale della stagione e tra poco arriva Conte...