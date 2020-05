4









Ripresa o non ripresa? Playoff o campionato normale? E poi, quando? I dubbi sono ancora molti, mentre le istituzioni si affannano per capire se e come far ripartire il calcio.



Marcello Chirico a Calciomercato.com spiega il proprio pensiero: "Finora Agnelli sull’argomento non si è mai espresso, ha solo messo dei like a dei tweet di tifosi juventini pubblicati sui social. In pubblico si è limitato a dichiarare di essere favorevole alla ripresa del torneo. Ecco, adesso però sarebbe quanto mai opportuno da parte di Andrea tornare a parlare, manifestando chiaramente la propria contrarietà ai playoff. Proprio come fece, un mese fa, anche Lotito. E aggiungerei pure, giustamente. Perché, come ho già scritto e ripetuto più volte, non si cambiano in corsa le regole di un torneo, anche se per la FIGC non si tratterebbe della prima volta. O Gravina è in grado di far ripartire la Serie A disputando le partite rimaste, oppure si arrenda e la archivi, preoccupandosi di organizzare per bene la stagione ventura, magari avviando quelle riforme sempre auspicate ma mai attuate. A cominciare dal format del campionato, perché una Serie A a 20 squadre è ormai insostenibile. Abbandoni però l’idea di chiudere l’attuale stagione coi playoff, anche per un senso di giustizia ed equità. In caso contrario, Agnelli si rifiuti di giocarli. Piuttosto mandi in campo la Under 23, o la Primavera. Tanto questo campionato, se lo si riprenderà, lo si farà solo affinché possa non vincerlo ancora una volta la Juventus".