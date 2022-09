24 ore dopo, circa, non si parla d'altro, e non potrebbe essere altrimenti. A tenere banco é il clamoroso errore del Var che nel giudicare il gol vittoria della Juventus contro la Salernitana ha "dimenticato" di valutare la posizione di Candreva che tiene in gioco Bonucci.



A commento di quanto successo, il video di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, qui di seguito.