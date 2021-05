La Juventus ha appena battuto l'Inter 3-2 in un derby d'Italia che valeva tanto per i bianconeri, che rimangono così attaccati alle speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Un match dove, come da tradizione in queste sfide, rimarrà negli annali anche per discussioni arbitrali, con un Var intervenuto fin troppo e un arbitro, Calvarese, che non ha dimostrato molta fermezza nelle sue valutazioni. Tra rigori dati, espulsioni e gol convalidati...

Su questo si concentra il commento a caldo su Juve-Inter di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com