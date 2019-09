Sono passati 21 anni ed è davvero stupefacente come l’intera critica sportiva possa modificare radicalmente la propria valutazione su un episodio da moviola. Ciò che vent’anni fa era stato definito “scandaloso” e utilizzato addirittura come simbolo di Calciopoli, nel 2019 è stato declassato ad episodio di poco conto, praticamente irrilevante.Una differenza non da poco, fidatevi.Ve lo ricordate lo scontro Iuliano-Ronaldo in quell’arcinota Juventus-Inter del 26 aprile 1998? Impossibile dimenticarlo, con tutto il casino che ci venne montato sopra dai media e da chi è sempre andato alla ricerca (e lo fa ancora oggi) di un pretesto per mettere in discussione la regolarità degli arbitraggi nelle partite della Juventus, e di conseguenza delle vittorie del club bianconero. Quell’episodio, con tutto il clamore che sollevò, era perfetto per la caccia alle streghe juventine scatenatasi in quegli anni, e che sfociò infatti in Calciopoli.L’allora arbitro Piero Ceccarini, messo poi all’indice dalla stampa e soprattutto dal tecnico interista Gigi Simoni (“meno male smise di arbitrare, perché avrebbe potuto fare altri danni”) non ammise mai l’errore, proprio perché errore non ci fu.Sabato scorso, durante Juventus-Napoli, al 43’ minuto del primo tempo si è verificato dentro l’area partenopea un episodio analogo - come bene hanno potuto documentare le immagini di Sky Sport - con Cristiano Ronaldo che, accentrandosi, ha trovato l’opposizione di Callejon e gli è andato a sbattere addosso. Il portoghese è ruzzolato per terra, causa appunto il blocco dell’avversario,La decisione presa da Orsato in Juve-Napoli ne è solo l’ennesima riprova. E infatti pure la stampa sportiva intera ha minimizzato su questo episodio.Giusto per darvi un’idea di quali siano stati i commenti, mi limito a riportare quello pubblicato da Gazzetta: “Al 43’ Ronaldo in area sbatte su Callejon che non può togliersi di mezzo: niente rigore, giusto così”. Ventuno anni fa, invece, la censura fu totale da parte di tutti i quotidiani sportivi, arrivando persino ad ipotizzare – neanche troppo velatamente – che la Juventus di Moggi avesse “pilotato” a proprio favore quell’arbitraggio.